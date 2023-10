Va dall'amante prima di partire con la moglie, ma lei lo scopre: scoppia il caos

Le valigie pronte, i biglietti anche, ma per un viaggio che non si farà. Gli ultimi preparativi di una vacanza tra moglie e marito che invece si sono trasformati in una violenta lite con la presunta amante dell'uomo. Per porre fine all'acceso diverbio, avvenuto nella serata di venerdì 27 ottobre a Livorno, è stato necessario l'intervento della polizia, che ha riportato la calma e chiarito la situazione.

Come racconta LivornoToday, marito e moglie stavano preparando una partenza quando l'uomo si è accorto di aver dimenticato alcuni documenti nell'abitazione della ditta. Così, insieme a moglie e figlio è salito in macchina per andare a recuperarli in un locale nella zona nord della città.

Una volta sul posto ha chiesto ai familiari di attenderlo in macchina, dicendo di far presto, ma passati oltre 20 minuti la donna insospettita è scesa dell'auto per salire all'abitazione. Una volta aperta la porta ha trovato una donna, risultata poi essere la presunta amante del marito. A quel punto le due hanno inveito l'una contro l'altra, strattonandosi. Soltanto l'intervento della polizia ha permesso di riportare la calma.

