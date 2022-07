Trovato morto Andrea Benedetti: era scomparso da due giorni

Si sono tragicamente concluse poco prima delle 19 di mercoledì le ricerche di Andrea Benedetti, il 33enne Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona, di cui si erano perse le tracce nella notte tra lunedì e martedì. Le operazioni avevano preso il via il 6 luglio nella zona di Fosse, in seguito alla segnalazione dei familiari. I soccorritori nel pomeriggio, dopo che una squadra ne aveva rinvenuto il cellulare in un'area particolarmente impervia, si sono concentrati nella zona, fino a quanto il corpo non è stato ritrovato poco prima delle 19 dai vigili del fuoco, dal personale del Soccorso alpino e Protezione civile, in un canalone denominato Vajo della Spurga.

Lo sfortunato ragazzo sarebbe scivolato nel vajo e ruzzolato per diversi metri, riportando traumi fatali. Constatato il decesso da parte del medico della stazione di Verona, la salma è stata ricomposta e imbarellata. Dopo aver aperto un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni, il recupero è stato effettuato dall'elicottero di Verona emergenza, utilizzando un verricello di 40 metri e la salma è stata poi trasportata a Borgo Roma. Hanno preso parte alle ricerche soccorritori provenienti da tutta la Delegazione Prealpi Venete, come dalle due stazioni speleologiche di Verona e Vicenza, i vigili del fuoco e la Protezione civile, che hanno concluso le operazioni intorno alle ore 20.