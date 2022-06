Sbatte la testa ma sottovaluta il dolore: giovane mamma va a letto e muore

Una ragazza di 27 anni, Andrea Nairi, è morta apparentemente a seguito di un incidente domestico nel suo appartamento a Quartu, in Sardegna. La giovane sarebbe caduta fuori casa e avrebbe sbattuto la testa contro un cancello di metallo. L’impatto non è stato immediatamente fatale: la 27enne è rientrata e si è stesa sul letto, probabilmente non intuendo la gravità della ferita.

Quando i familiari sono tornati, l’hanno trovata morta. Sul posto anche il medico legale, che non ha ritenuto di dover avvertire le forze dell’ordine. Andrea Nairi lascia la figlia Cloe di appena 15 mesi e il compagno. Domani alle 10 l’ultimo saluto nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini.