Muore la badante, centenaria immobilizzata per 24 ore accanto al cadavere

Una pensionata centenaria con difficoltà di deambulazione è rimasta per un giorno intero a letto con la badante settantenne morta in casa. La macabra scoperta è avvenuta dopo le ore 20 di lunedì 25 marzo, a Uscio nell’entroterra di Genova. A dare l’allarme una parente della centenaria dopo una telefonata all’anziana.

Il cadavere della badante è stato rinvenuto nella stessa stanza in cui si trovava l'anziana donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari, ma per la badante non c'è stato nulla da fare. L'anziana donna di 100 anni, sotto choc, è stata portata in codice verde al pronto soccorso per degli accertamenti. Per lei solo un grande spavento, era in buone condizioni di salute.