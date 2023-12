"Io durante le Feste sto bene da sola, non voglio la badante": anziana si barrica in casa

Non vuole la badante nel giorno di Natale e si barrica in casa: "Io sto bene e non voglio nessuno".

Momenti di tensione ieri nel Biellese. Una donna novantunenne si è chiusa nel proprio appartamento impedendo l'accesso al figlio, che si era presentato con la badante che avrebbe dovuto tenerle compagnia durante le festività di fine anno. Per convincerla sono dovuti intervenire i Carabinieri, che hanno risolto la situazione.