L'anziano che gira con un fucile d'assalto nascosto in auto

Nella sua auto nascondeva un piccolo arsenale. Un uomo di 74 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Carlo di Condofuri, frazione di Reggio Calabria. Deve rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni e per ricettazione.

Nella vettura dell'anziano c'erano un fucile d'assalto automatico AK-47 Kalashnikov calibro 7,62x39 millimetri con relativo caricatore contenente 20 munizioni calibro 7,62, altre 29 munizioni dello stesso calibro. Le armi erano in un sacco nel bagagliaio. L'uomo è adesso in carcere. Il fucile sarà sottoposto ad accertamenti balistici per accertare se sia stato impiegato in precedenti delitti.