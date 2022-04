Il vicino gli parcheggia davanti casa: lui spacca l'auto con un'ascia

Dopo aver impugnato una grossa ascia, è uscito in strada ed ha iniziato a colpire con violenza un'auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Il motivo di questo scatto d'ira? Proprio il veicolo del vicino fermo in sosta davanti al suo portone. Protagonista della vicenda un 63enne di Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, che infine è stato denunciato dal proprietario della macchina.

I fatti sono accaduti poco dopo le 13:30 di domenica 10 aprile in via Nicola Ricciotti, provincia nord est della Capitale. Qui, come si vede anche in un video postato su un gruppo social della frazione del comune della città dell'aria, il proprietario dell'abitazione è uscito in strada armato di un'ascia, per poi prendersela con una Peugeot parcheggiata a cui ha danneggiato vetri e carrozzerria utilizzando l'attrezzo da lavoro.

A sporgere denuncia in commissariato è stato poi il proprietario della vettura. In casa del 63enne sono quindi arrivate le volanti e gli agenti del commissariato San Basilio. Sequestrata l'ascia, l'uomo è stato denunciato per danneggiamento.