La truffa dell'assicurazione auto online a prezzi stracciati

Voleva risparmiare stipulando un'assicurazione auto online ed è finito vittima di una truffa. Un uomo di Cecina (Livorno) è stato raggirato e si è rivolto ai carabinieri, che hanno denunciato due crotonesi per una frode relativa a una polizza "rc auto".

La vicenda inizia quando la vittima cerca online un'assicurazione auto conveniente. Dopo aver trovato quella che sembrava un'occasione, contatta un sedicente "ufficio preventivi". Convinto della bontà dell'offerta paga 322 euro mediante una ricarica postepay da una tabaccheria. Non vedendo arrivare la polizza, l'automobilista contatta la fantomatica agenzia per sollecitare un riscontro, senza però ottenere alcuna risposta. È stato a quel punto che si è accorto di essere stato truffato e che non c'era stata alcuna polizza. Allora si rivolge ai carabinieri, che risalgono ai due presunti truffatori.

