Coppia sorpresa a fare sesso in auto, multa shock: 10mila euro

Sanzionata amministrativamente una coppia per atti osceni in luogo pubblico. In pieno giorno sono stati sorpresi in auto, in atteggiamenti troppo "disinvolti" nei pressi dell’isolato A1 del Centro Direzionale. Per loro è scattata una multa di circa 10mila euro.

Lo prevede, d'altra parte, la legge. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

I carabinieri della Compagnia di Poggioreale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato il territorio con posti di controllo e perquisizioni. 96 le persone identificate, 67 i veicoli controllati. 6 i denunciati con ipotesi di reato di vario tipo: ricettazione, evasione e altro ancora.