Autista del 118 trovato con 37 dosi di cocaina mentre è di turno

Formalmente era di turno come autista soccorritore per il 118, in realtà è stato beccato dai carabinieri mentre sfrecciava per le strade di Ramacca (Catania) con 37 dosi di cocaina nell'auto. Per l'uomo, 47 anni di Palagonia, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio.

L'uomo è stato fermato per un controllo dai carabinieri al termine di un inseguimento. Il 47enne, che indossava la tuta da soccorritore, ha detto ai militari che stava andando al posto 118 di Ramacca sottolineando di essere l'unico autista dell'ambulanza. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato la droga e un coltello con una lama di 15 centimetri. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che, al momento del controllo, il 47enne era di turno. Infine, il mezzo sul quale viaggiava era senza copertura assicurativa. È stato convalidato l'arresto del 47enne ed è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

