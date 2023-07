Parcheggia male il furgone che lo travolge e lo uccide

Un autista di 46 anni è morto in mattinata travolto dal suo stesso furgone in via Gallarate a Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sembra che l'uomo stesse cercando di fermare il mezzo su un piano scosceso. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco sollevando con cuscini ad aria l'automezzo.

