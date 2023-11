Cinquanta bambini si sentono male a scuola: il sospetto

Cinquanta bambini che frequentano l'istituto comprensivo di Aviano (Pordenone) si sono sentiti male, con disturbi gastrointestinali. Si ipotizza che i problemi possano essere legati alla mensa, dove avevano mangiato tutti. Ma certezze non ce ne sono. La locale azienda sanitaria sta stringendo il cerchio sulle possibili cause di questa gastroenterite diffusa, che ha colpito non solo i giovanissimi alunni, ma anche alcuni operatori addetti alla preparazione dei pasti.

Sui quotidiani locali si ipotizza che la causa potrebbe essere una contaminazione del pollo oppure dell'acqua. L'agente nocivo è il norovirus, l'agente patogeno più comune per i disturbi intestinali. Saranno i tecnici a capire effettivamente da dove e come questi disturbi si sono diffusi tra i bambini.

Quel che è certo che l'acqua ha avuto dei problemi nelle scorse settimane. A causa dell'ondata di maltempo Hydrogea, la società che si occupa del servizio idrico integrato, aveva sconsigliato di bere l'acqua della rete se fosse uscita torbida dai rubinetti, allarme rientrato poi una decina di giorni fa, l'8 novembre. Si indaga.