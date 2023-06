Bambina di due anni resta chiusa nell'auto lasciata al sole

Dopo il caso di Roma, dove una bimba di 14 mesi è morta dopo essere stata dimenticata dal padre in auto, si è sfiorata la tragedia a Prato. Gli agenti della polizia municipale oggi 8 giugno hanno salvato una bambina di due anni rimasta accidentalmente chiusa nell'automobile dei genitori.

Intorno a mezzogiorno una pattuglia ha notato un gruppo di persone intorno a un Suv nero in sosta. Tentavano di aprire il veicolo e c'era chi urlava. Chiusa nel mezzo c'era una bimba. Fuori dall'auto i genitori e il fratello maggiore. Hanno spiegato di avere accidentalmente dimenticato le chiavi sul sedile e che l'auto si era chiusa automaticamente.

Erano già passati almeno 15 minuti, l'auto era al sole e la bambina stava evidentemente soffrendo per il gran caldo. La piccola era spaventata e piangeva disperata. Sono stati gli agenti a spaccare un vetro e salvare la piccola, che è stata portata in ospedale per i necessari controlli ma che è in buone condizioni.

