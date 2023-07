Bimbo di due anni precipita dal terrazzo di casa, l'Sos lanciato da un turista

Tragedia sfiorata a Marghera (Venezia), dove un bimbo di due anni nella serata di mercoledì 26 luglio è caduto dal terrazzo di casa, al terzo piano di una palazzina. Il piccolo ha fatto un volo di oltre 10 metri, finendo sulla strada. Le sue condizioni sono serie, è ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Padova ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come riporta VeneziaToday, al momento dell'incidente in casa c'erano i genitori e altri parenti. Probabilmente il bimbo in un momento di distrazione si è arrampicato per vedere qualcosa giù in strada e ha perso l'equilibrio. A dare l'allarme sono stati i genitori stessi che hanno chiamato il 118. Una segnalazione è partita anche dal vicino hotel Roma. Un cliente francese dalla finestra della camera dell'albergo ha visto volare giù il bambino e ha dato l'allarme alla reception.

"Abbiamo sentito piangere, un mio cliente è sceso allarmato alla reception. Ho chiamato i soccorsi", racconta il titolare dell'hotel Roma. "Ho udito un botto, il cane ha iniziato ad abbaiare, immaginavo qualcuno per strada si fosse sentito male", è la testimonianza della signora del secondo piano.

"Sta bene", dice appena il padre del piccolo. Poi chiede di essere lasciato in pace. La mamma resta in silenzio, piange e abbraccia una vicina che la consola. Resta da accertare l'esatta dinamica dei fatti.