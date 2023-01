Bambino di due anni precipita dal primo piano

Paura oggi, martedì 10 gennaio, a Castel Bolognese (Ravenna). Un bambino di appena due anni è precipitato in strada da un'abitazione del centro storico, in via Emilia Interna. Una caduta da un'altezza di circa tre metri. L'episodio intorno alle 11.30. A fare luce sulla vicenda saranno i carabinieri di Faenza.

Sul posto il personale del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero. Il bimbo è stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso. La dinamica di quanto accaduto e le responsbailità sono in via di accertamento.