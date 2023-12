Uno dei sette figli resta sul bus, loro scendono: paura per una famiglia di turisti

"Mamma, ho perso l'aereo" in salsa romana. Momenti di apprensione per una cittadina statunitense in vacanza a Roma, che alle 9 del mattino del 31 dicembre ha segnalato al 112 la scomparsa di uno dei suoi sette figli. Come racconta RomaToday, la donna, dopo essere scesa dall'autobus Atac linea 30 alla fermata Piramide, si è accorta che uno dei suoi figli, un bambino di anni 8, era rimasto sull'autobus che procedeva in direzione Laurentina. Passata la segnalazione al 112, una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha rintracciato il minore e fatto in modo che si ricongiungesse con i familiari.