Bambino di tre anni travolto da un portone

Incidente domestico nella serata di ieri, giovedì 20 aprile: un bambino di circa tre anni è stato soccorso per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto negli spazi di un'abitazione privata nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro (Udine). Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è stato travolto da un portone.

Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza coadiuvato dall'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il bambino: il piccolo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, in codice giallo, stabile, sempre cosciente.