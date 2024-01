Bimbo di 10 anni investito da un'auto: è grave

Tragedia nel Cuneese: un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto a Trinità, comune italiano di 2.220 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio 2024, su una strada che si trova poco fuori dal Paese. Il piccolo è stato trasportato in elicottero in ospedale, in codice rosso. È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sembra che il bambino fosse in bici quando un'auto lo avrebbe travolto. Ancora sotto choc la donna che si trovava alla guida del veicolo.