Bimba di 18 mesi cade dalle braccia della madre: è grave

Ore di tensione per una famiglia originaria di Roma che aveva deciso di trascorrere la domenica su un sentiero nel cuore di Scanno, paesino in provincia dell’Aquila incastonato a mille metri di altitudine nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La loro figlia di 18 mesi è caduta dalle braccia della madre riportando un trauma cranico commotivo. È ricoverata in gravi condizioni.

Dopo la tragedia sono scattati i soccorsi ma per la piccola di un anno e mezzo si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso la terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Pescara. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita ma il quadro clinico deve essere monitorato per gli effetti della caduta.

Continua a leggere su Today.it...