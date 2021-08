I genitori che lasciano la figlia neonata in auto (a 35 gradi) e se ne vanno all'Autogrill

Quando finalmente hanno aperto la macchina, e "liberato" la figlioletta, la temperatura all'interno dell'abitacolo era arrivata ormai a 35 gradi. Un uomo e una donna, marito e moglie, due turisti austriaci in vacanza in Lombardia, sono stati denunciati domenica mattina nel Milanese dalla polizia per "abbandono di persona minore" dopo aver lasciato la figlioletta di 8 mesi all'interno della loro vettura parcheggiata in un'autogrill.

Stando a quanto riferito dalla Questura in una nota, i due - verso le 13 - si sono fermati con il loro suv nell'area di servizio Assago Ovest lungo la tangenziale. A quel punto sono scesi con la figlia più grande - di tre anni - e hanno lasciato la piccolina all'interno dell'automobile, per giunta parcheggiata al sole.

Come riporta anche MilanoToday, altri viaggiatori, anche loro fermi nell'area di sosta, hanno sentito le grida della piccola e hanno così allertato la polizia stradale, cercando poi di aprire la vettura. I turisti sono tornati dopo oltre dieci minuti, soltanto grazie all'intervento di una donna che - parlando tedesco - li aveva rintracciati all'interno dell'Autogrill.