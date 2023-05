Bimbo di cinque anni cade dalla finestra: era solo in casa

Forse per gioco o probabilmente perché ha perso l'equilibrio, un bambino di cinque anni è caduto dalla finestra della propria abitazione, posta al secondo piano di una palazzina. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, in provincia di Siena.

Il piccolo è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. A cause delle ferite riportate per la caduta, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Pegaso, con il quale il piccolo è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, al momento della caduta il bimbo era da solo in casa con il suo fratellino: la madre era uscita dall'appartamento per fare delle commissioni, il padre invece era al lavoro. Solo al suo ritorno, la madre si è resa conto dell'accaduto: in quel momento, i soccorsi erano già in corso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Poggibonsi che indagano sull'accaduto.