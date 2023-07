Il cadavere di una giovane donna nel fiume, notato da un passante

Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto, nella serata di ieri (venerdì 14 luglio) nelle acque del fiume Mincio a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. A fare la macabra scoperta, e a dare l'allarme, sarebbe stato un passante: ha notato il corpo mentre percorreva in bici la pista ciclabile che collega Mantova a Peschiera. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Monzambano e la polizia nautica di Peschiera. La vittima non aveva con sé documenti. I militari, come sempre in questi casi, hanno passato al setaccio le denunce di scomparsa: tra le più recenti c'è quella di una trentenne di Rovigo che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi recata a Peschiera (Verona) per cercare lavoro.

Sono in corso gli accertamenti per capire se il corpo riaffiorato dalle acque del fiume sia effettivamente quello della giovane donna.

