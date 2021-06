Cade nel bagno di casa ma nessuno se ne accorge: morto

Drammatico incidente domestico a Cavagnolo, paesino della città metropolitana di Torino. Luigi Pavani, 84enne residente nella cittadina piemontese, è morto domenica all'ospedale Cto per le conseguenze di una caduta in casa avvenuta un paio di giorni prima.

Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i familiari, che si sono preoccupati poiché l'anziano non si era fatto sentire. L'uomo è stato trovato nel bagno della sua abitazione. Non era riuscito a rialzarsi per chiedere aiuto. Il trasporto in ospedale non è bastato a salvarlo: il trauma cranico che ha subìto si è rivelato troppo grave.

Stamattina, venerdì 25, si svolgeranno i funerali nella parrocchia cittadina.