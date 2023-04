Cade nella cripta mentre pulisce la tomba di famiglia

Stava pulendo la tomba di famiglia, quando è caduta nella cripta dove è rimasta intrappolata. E per liberare una dipendente di una cooperativa esterna impegnata nel servizio di pulizie da quella che era diventata per lei una trappola nel cimitero monumentale di Torino è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La donna, 45 anni, ha fatto un volo di oltre due metri dopo che si è aperta una voragine nella cappella privata che stava sistemando.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna ha riportato ferite alla spalla e al ginocchio ed è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni non sono gravi.

La donna è stata soccorso da un marmista che lavorava nei paraggi, accorso per prima dopo aver sentito le grida d'aiuto della 45enne. La donna nella caduta ha sbattuto la spalla contro il pavimento della piccola cripta dopo, pare, il cedimento di una lastra di marmo. Nel locale in cui era finita non c'era una scala, e quindi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'addetta alle pulizie è rimasta nella cripta per circa 50 minuti prima di essere tratta in salvo dai vigili del fuoco e caricata in ambulanza.

La tomba è stata sigillata dagli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl. Si indaga per infortunio sul lavoro.