Cade in un dirupo e resta intrappolato: salvato dopo 36 ore

Disavventura per un ragazzo di Castanea, in provincia di Messina. Il giovane, durante una passeggiata in una zona di campagna, è precipitato in un dirupo, finendo intrappolato tra le vegetazione, non riuscendo più a risalire. Soltanto dopo un giorno e mezzo il ragazzo è stato salvato dall'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che, grazia all'ausilio delle tecniche SAF (Speleo alpino fluviale), è stato recuperato e tratto in salvo.

Lo sfortunato protagonista della vicenda, a causa della caduta, ha riportato alcune escoriazioni e contusioni: i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale dove è stato possibile sottoporlo alle dovute cure mediche. A rivelare il tempo trascorso tra la caduta nel dirupo e il salvataggio sarebbe stato lo stesso giovane, che ai soccorritori avrebbe confessato: "Sono rimasto qui per 36 ore".