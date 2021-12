Cade nel fossato di un castello e passa la notte al gelo con temperature sottozero

È stato trovato solo stamattina, ferito, dopo aver passato tutta la notte al freddo. Un uomo di 45 anni è caduto nel fossato del Castello di Novara, nella centralissima piazza Martiri, nella notte di giovedì 16 dicembre. Il 45enne, che ha riportato diverse ferite, non è riuscito a dare l'allarme e solo nella mattinata di venerdì è stato notato. Sul posto sono intervenuti intorno alle 12 i vigili del fuoco, che lo hanno recuperato, il personale del 118 e la polizia. L'uomo, dopo aver trasorso la nottata con temperature sotto lo zero, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara in codice giallo.