Cade in piscina durante una festa di matrimonio: ricoverata una bimba di due anni

Una bambina di due anni è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduta all'interno di una piscina in una villa a Prato, dove si stava svolgendo una festa di matrimonio. La piccola è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si è allontanata dai genitori durante il ricevimento, finendo nella vasca. Dopo qualche minuto di ricerche, il padre della bimba ha lanciato l’allarme e ha portato la figlia fuori dalla piscina: la piccola aveva bevuto dell'acqua ed era in arresto cardiaco, priva di conoscenza.

La bambina è stata salvata grazie al tempestivo intervento di una cameriera e di una invitata al matrimonio, che le hanno prestato le prime cure facendole la rianimazione sul posto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, allertati dagli altri partecipanti della cerimonia. La piccola è stata trasportata in codice giallo e quando è arrivata al Meyer era ancora cosciente. È stata ricoverata in rianimazione per essere tenuta sotto osservazione.