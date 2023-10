Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: donna muore dopo un volo dal quarto piano 

Dramma in provincia di Arezzo. Una donna di 72 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, martedì 10 ottobre, dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo al Villaggio Oriente, in via Guido Tarlati. Secondo una prima ricostruzione, la signora sarebbe caduta per un incidente mentre stava facendo le pulizie. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, in particolare con gli operatori della Croce Bianca e l'automedica di Arezzo. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per la donna non c'è stato più nulla da fare.

La fatale caduta è avvenuta alle 12 circa. Le indagini sull'accaduto sono curate dagli agenti della Polizia di Stato, in particolare dalla squadra mobile della questura guidata dal dirigente Sergio Leo. Gli inquirenti, secondo i primi elementi raccolti, ipotizzano la caduta accidentale, anche se l'episodio è ancora da chiarire. La signora sarebbe stata impegnata nelle pulizie all'interno di un appartamento, dove pare risiedesse, e probabilmente avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da una finestra aperta.

