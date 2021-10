"Non ho pane né latte". Carabinieri portano la spesa a casa di una 91enne

"Sono sola in casa e non ho né pane né latte". Questa la richiesta d'aiuto ricevuta dalla centrale operativa dei Carabinieri di Roma. Dall'altro capo del telefono, un'anziana di 91 anni, invalida e con problemi di deambulazione. I militari hanno deciso di intervenire subito, facendo la spesa e portandola a casa della donna.

La chiamata, come riferisce RomaToday, è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 12 ottobre. Una pattuglia della Stazione Roma Città Giardino si è subito recata nell'abitazione dell'anziana, residente in zona Vigne Nuove. La signora ha accolto i carabinieri in lacrime, in un evidente uno stato di prostrazione. Dopo averla rincuorata, i militari si sono recati nel più vicino supermercato per fare scorta di provviste, subito recapitate alla 91enne, che li ha ringraziati.