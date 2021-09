Ciclista massacrato in strada con una chiave svita bulloni

La vittima dell'aggressione è finita in ospedale con prognosi riservata

Gli hanno gettato dell'acqua addosso dal finestrino, senza nessun motivo. Poi, quando lui ha chiesto spiegazioni, lo hanno pestato a sangue e lasciato sull'asfalto per poi cercare, inutilmente, di fuggire. Tre ragazzi - due 19enni e un 21enne, tutti della provincia di Milano, sono stati arrestati mercoledì mattina con le accuse, pesantissime, di tentato omicidio in concorso, danneggiamento, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Come riporta anche MilanoToday, a fare i conti con la loro furia è stato un ciclista - un italiano di 52 anni che lavora come tassista - che ha avuto la sfortuna di trovarli sulla propria strada. Stando a quanto ricostruito dai militari, verso le 12.30, il 52enne avrebbe incrociato i tre ad un incrocio di Abbiategrasso. Il gruppetto, che era a bordo di una Yaris guidata da uno dei 19enni, avrebbe lanciato dell'acqua dal finestrino bagnando volontariamente il ciclista e si sarebbe allontanato.

Ciclista picchiato con una chiave svita bulloni

Al semaforo, rosso, il tassista ha raggiunto la macchina dei giovani e ne è nata una discussione, immediatamente sfociata in violenza. I tre ragazzi hanno massacrato di botte l'uomo in bici e uno di loro, il 21enne, lo ha colpito più volte con una chiave svita bulloni. Dopo avergli anche spaccato la bicicletta, i tre si sono allontanati ma sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri, allertati da alcuni testimoni. Nell'auto dei giovani è stato trovato quello che gli inquirenti ritengono essere l'attrezzo utilizzato per il pestaggio.

Il ciclista è stato invece trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dove i medici gli hanno riscontrato ferite lacerocontuse al volto, uno pneumotorace e fratture alle costole destre. La prognosi è ancora riservata, anche se il 52enne non dovrebbe essere più in pericolo di vita. I dottori hanno certificato che i colpi che ha ricevuto potevano essere letali.