Si trova un cinghiale sullo zerbino di casa

Esce di casa per andare a lavorare e trova un cinghiale intento a dormire sullo zerbino. Protagonista dell'insolita vicenda un abitante di via Poligono, nel quartiere Quezzi, a Genova, a dir poco sorpreso dalla presenza dell'animale sulla porta della sua abitazione. Il cinghiale, come spiegato da Pietro Pistone, che ha scattato le foto, non sembrava in gran forma. Al momento non è possibile escludere che sia affetto da peste suina. E proprio in base ai protocolli per il contenimento della peste suina, è stato sedato e catturato, quindi verrà portato in un luogo sicuro e abbattuto.

La chiamata alla polizia locale, che ha poi chiesto l'intervento delle guardie zoofile, è arrivata intorno alle 7 di mercoledì 23 novembre. Gli abitanti della via riferiscono che era da qualche giorno che l'animale vagava, dando l'impressione di non essere in gran forma. Forse, semplicemente, si è addentrato nel palazzo per cercare un luogo dove concludere la sua vita. Insomma l'ilarità suscitata inizialmente dalla foto ha come risvolto della medaglia un problema sempre più urgente da risolvere, ovvero quello dei cinghiali in città. Dietro l'immagine di un bestione addormentato su uno zerbino c'è tutto il disagio di questa difficile convivenza. E anche questa volta il finale della storia per l'animale significa abbattimento.