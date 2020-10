Convocato in caserma per vandalismo, confessa di aver ucciso la madre tre anni fa

I carabinieri lo avevano convocato in caserma dopo che una ragazza aveva denunciato di aver trovato la propria auto vandalizzata nel parcheggio di un distributore. Ai militari che lo stavano interrogando, invece, ha raccontato più volte di essere stato tentato di presentarsi senza averne il coraggio, poi ha confessato di di aver ucciso tre anni fa la madre 90enne inferma, scrive TorinoToday.

Un racconto, quello di un 55enne residente a Piovà Massaia (Asti) che è al vaglio degli inquirenti. Intanto Procura di Asti ha ordinato l’esumazione della salma, visto che il decesso dell’anziana era stato catalogato come morte naturale.

Confessa l'omicidio della madre, disposta l'autopsia sul corpo dell'anziana

Ai carabinieri ha raccontato di aver ucciso la madre somministrandole un antidolorifico e poi soffocandola con un cuscino. L’uomo, un operaio, si era ritrovato da solo a doversi prendere cura dell’anziana madre. Il quadro clinico della donna nel tempo era peggiorato, con le ossa diventate fragilissime per una forma di osteoporosi. Nel suo ultimo anno di vita, dopo la morte del marito, era finita in ospedale cinque volte. L’uomo ha raccontato di aver agito perché non sapeva più come curare la madre e non voleva vederla soffrire ulteriormente.

Dopo al confessione, il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il corpo dell’anziana sarà riesumato nei prossimi giorni e bisognerà attendere i risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale, il dottor Giancarlo Di Vella, per stabilire se quanto ha raccontato corrisponda al vero.