Salgono in montagna col bimbo neonato e restano bloccati nella neve

Volevano ammirare il panorama insolito dell'Etna ammantato di neve ma hanno osato troppo tanto da finire bloccati in auto con il figlio di appena 5 mesi. Sono così dovuti intervenire i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano avvertiti da una guida vulcanologica.

Disavventura a lieto fine per la coppia - toscano lui, siciliana lei - che insieme al figlio neonato si erano avventurati a bordo della loro autovettura, lungo la strada che, dal rifugio Ariel conduce verso Contrada Milia, sul versante sud dell'Etna, probabilmente tratti in inganno dal navigatore. Lo spessore e le condizioni del manto nevoso sull'asfalto hanno impedito loro di proseguire e di ritornare indietro, costringendoli a scivolare fuori dal tratto stradale.

Le squadre del SASS, già presenti in zona per attività addestrative, sono rapidamente intervenute, raggiungendo la coppia e il piccolo dove erano rimasti bloccati, per portarli fuori dalla zona impervia fino al rifugio Ariel. Per fortuna, genitori e bimbo, sebbene provati e spaventati per l'accaduto, si presentavano in buone condizioni di salute.

