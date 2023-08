Il corpo privo di vita di un 20enne è stato trovato in un lago

È stato trovato il corpo di un giovane di 20 anni, Ilyas Belbaida, nato in Marocco e residente a Torino, morto nel lago Grande di Avigliana, nel Torinese, nel tardo pomeriggio di sabato 5 agosto. Il cadavere del 20enne è stato ritrovato solo oggi, 8 agosto, dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo giorni di incessanti ricerche.

L'incidente è avvenuto a 50 metri dalla riva. Sul pedalò erano in due: è stato l'amico 18enne del giovane a lanciare l'allarme al 112. Dalle prime ricostruzioni, il giovane si era tuffato in acqua, nel Lago Grande, durante un giro in pedalò con l'amico e in acqua, probabilmente, è stato colto da malore.

Il cadavere è stato ritrovato nella cosiddetta Baia dei porci, un punto profondo del lago, esattamente dove l'amico aveva segnalato la scomparsa. Le ricerche erano scattate immediatamente da parte dei sommozzatori e anche con l'aiuto di un elicottero, ma la profondità delle acque ha restituito solo oggi il corpo.

A verificare l'identità del morto sono stati i carabinieri di Avigliana. Non si tratta del primo incidente del genere nello stesso lago. L'anno scorso, il 10 luglio, era morto un ragazzo di 19 anni, originario della Moldavia, che si era immerso insieme a due coetanei, nessuno in grado di nuotare. Nel giugno 2019 era stata la volta di un ragazzo di 15 anni, originario del Ghana.