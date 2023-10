Muro crolla e travolge vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito dopo che è stato travolto da un muro durante la bonifica di una cascina. È accaduto a Borno, in provincia di Brescia: il vigile del fuoco era con altri colleghi in uno stabile che la notte scorsa era stato avvolto dalle fiamme. Sono stati proprio i colleghi a lanciare l'allarme. Le condizioni dell'uomo sono serie ed è stato trasportato in ospedale a Brescia in elisoccorso.

