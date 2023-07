Tragico schianto in scooter: morta l'avvocata Deborah Abate Zaro

Lutto nel mondo degli avvocati: Deborah Abate Zaro, 59enne tra le più conosciute e apprezzate del foro torinese, è deceduta a causa di un terribile incidente stradale avvenuto giovedì 13 luglio, all'incrocio tra corso Agnelli e via Dina. Lo scooter Piaggio Medley su cui viaggiava si è scontrato con un'auto Alfa Romeo e lei ha lottato per vivere all'ospedale Cto fino al primo pomeriggio di oggi, martedì 17, quando i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale, intervenuta sul luogo dell'incidente.

Iscritta all'ordine degli avvocati dal 1994, Abate Zaro aveva preso parte a decine di processi tra cui quello per l'omicidio di Elena Ceste, uccisa dal marito Michele Buoninconti il 24 gennaio 2014 a Costigliole d'Asti: qui aveva rappresentato i familiari della donna costituitisi parte civile. Titolare dello studio legale insieme al collega Roberto Saraniti, era componente della camera penale Vittorio Chiusano e della commissione pari opportunità della Regione Piemonte. Lascia due figli. Per sua volontà non ci saranno funerali ma una cerimonia di cremazione in forma strettamente privata.

