Il direttore delle poste che spiava le colleghe in bagno con una microcamera nascosta

Ha installato una telecamera in bagno dell'ufficio per spiare le colleghe: con questa accusa il direttore di un ufficio postale della periferia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Francesco Maccagnano su richiesta del sostituto procuratore Mariano Buccoliero.

I fatti risalgono al marzo del 2022, quando sono state avviate le indagini che hanno permesso alle fiamme gialle di accertare come il direttore dell'ufficio postale avesse piazzato una telecamera nascosta all'interno della toilette utilizzata dalle dipendenti, registrato le immagini che riprendevano le colleghe e poi scaricato i video su un computer personale.

A scoprire tutto è stata una dipendente che, usando il bagno, si è accorta della presenza del dispositivo installato dal direttore. L'uomo avrebbe cercato di difendersi, sostenendo di aver trovato quella telecamera e di averla riposizionata per cercare di risalire all'autore del gesto.

I finanzieri hanno recuperato dal computer dell'uomo una serie di video e 120mila immagini che ritraevano le colleghe mentre utilizzavano i servizi igienici.