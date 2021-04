Disoccupato trova per terra 4.500 euro e li consegna ai carabinieri

È successo a Senise, in provincia di Potenza. Protagonista della vicenda un 30enne, al momento senza lavoro, che non ha esitato di fronte all'ingente somma di denaro, portandola subito in caserma

Ha trovato per terra diverse banconote, per un ammontare totale di quasi 4.500 euro. Eppure, un disoccupato 30enne di Senise, in provincia di Potenza, non ci ha pensato due volte e ha deciso di consegnare il denaro ai carabinieri invece che tenerlo per sé. I militari hanno poi provveduto a rintracciare il proprietario che aveva smarrito l'importante somma.

La vicenda è avvenuta nella mattina di lunedì 19 aprile, quando il protagonista della vicenda, un ragazzo di 30 anni, al momento senza lavoro, ha trovato in un piazzale la somma di 4.455 euro, divisa in quattro mazzi di banconote e avvolta in un foglio di carta. Una volta trovati, l'uomo ha consegnato i soldi alla caserma dei carabinieri.

Un comportamento senza dubbio encomiabile e che dovrebbe essere d'esempio: il denaro era nei pressi di una banca, dove i proprietario era andato a depositarlo. Quest'ultimo ha chiesto di poter conoscere l'autore del bel gesto per ringraziarlo.