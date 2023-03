Donna accoltellata alla gola, è grave

Una donna in codice rosso in ospedale a Bari e un uomo ricercato. Oggi una georgiana di 32 anni è stata accoltellata nella sua casa nel quartiere Libertà. È stata portata al pronto soccorso, dove i medici sono subito intervenuti. Adesso, nonostante le profonde ferite al collo, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni è stata aggredita in ambito familiare e un uomo è ricercato dagli agenti della squadra mobile. Da chiarire il legame tra la donna e il presunto aggressore così come l'esatta dinamica dei fatti.