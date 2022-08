Donna accoltellata al volto e al collo in strada: è grave

Aggressione shock a Roma. Una 47enne italiana è stata accoltellata in strada davanti agli occhi terrorizzati dei passanti, riportando gravi ferite al volto, al collo e in altre parti del corpo. E? accaduto oggi in via Orti di Cesare, in zona Trastevere. La vittima è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118. Sarebbe in gravi condizioni. A lanciare l?allarme un passante. Al via le indagini per far luce su quanto accaduto mentre si cerca l'aggressore, un uomo, svanito nel nulla dopo la feroce e al momento inspiegabile aggressione.