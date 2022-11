La donna di 55 anni accusata di aver spiato e molestato una coppia di fidanzatini in un bungalow

Due ragazzini (16 anni lei e 17 lui) sarebbero stati molestati sessualmente da una donna di 55 anni di origini portoghesi ma residente in Germania. Il caso è finito in tribunale e l'avvocato della 55enne avrebbe chiesto di patteggiare un anno e otto mesi, con pena sospesa. L'episodio, di cui dà notizia il "Corriere della Sera", è avvenuto in un camping di Manerba del Garda, in provincia di Brescia, il 27 agosto di due anni fa.

I fatti

È sera quando i due ragazzini si stanno scambiando effusioni affettuose nel bungalow e si accorgono che che la donna li sta spiando dalla finestra. A quel punto, almeno stando alle testimonianze, la donna avrebbe fatto "irruzione" all'interno tentando un approccio: avrebbe cercato di abbassare i pantaloni alla 16enne e in seguito aggredito anche il fidanzatino. Insomma, avrebbe provato ad avere rapporti intimi con la coppia, proseguendo nel suo intento nonostante il rifiuto dei due giovani. Le grida avrebbero svegliato molti ospiti del campeggio.

I due sarebbero riusciti a divincolarsi e a chiamare aiuto: tra i primi ad arrivare anche il marito della 55enne, sotto shock per l'accaduto, che fino a pochi attimi prima dormiva e non si sarebbe accorto di nulla. All'arrivo dei carabinieri sono state raccolte le testimonianze e aperta un'indagine: ora l'udienza preliminare con le accuse di violenza sessuale e lesioni. E l'ipotesi di un patteggiamento.