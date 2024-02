"C'è un odore terribile": trovano la vicina di casa morta dopo settimane, stesa sul pavimento

È l'ennesima tragedia della solitudine. Una donna è morta da sola in casa: i vicini se ne sono accorti dopo settimane, almeno tre secondo i primi esami del medico legale sul cadavere. Il dramma è avvenuto a Brescia: la vittima è una 74enne originaria della Romania che viveva in un appartamento situato al primo piano delle palazzine popolari di via Marchetti. Ed è qui che è stata trovata senza vita, stesa sul pavimento, vicino alla porta d'ingresso. Stando agli accertamenti, la 74enne sarebbe morta per cause naturali, ma è stata ritrovata almeno tre settimane dopo il decesso.

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa nel primo pomeriggio di ieri, domenica 4 febbraio: a quanto pare sarebbe stato l'odore sempre più forte e nauseabondo proveniente dall'appartamento della donna ad insospettirli. Pare che nessuno l'avesse più vista nell'ultimo mese e così i vigili del fuoco hanno aperto la porta e fatto la tragica scoperta, trovando il corpo senza vita dell'anziana. Sul posto è intervenuta anche la polizia: è stata esclusa un'eventuale aggressione, così come effrazioni o tentativi di furto e rapina.

La 74enne, che viveva da sola e non aveva parenti in Italia, soffriva di problemi di salute: è stata probabilmente colpita da un malore e non avrebbe nemmeno avuto il tempo di chiedere aiuto. Nessuno avrebbe sentito urla o disperate richieste di intervento provenire dall'appartamento della palazzina popolare.