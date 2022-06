Passeggia in strada, colpita e sbalzata a terra da un cavo della luce

Una donna è stata colpita da un cavo della luce (tranciato). È stata sbalzata a terra, sull'asfalto, ma è rimasta sul ciglio della strada: è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella e poi trasferita in ospedale, ricoverata in codice verde. È la cronaca di quanto successo mercoledì pomeriggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Erano passate da poco le 17 quando la donna rimasta ferita è stata colpita da un cavo della luce: a quanto pare la 58enne stava passeggiando in viale Dal Molin quando si è trovata di fronte il grosso cavo, senza la possibilità di evitarlo.

Solo pochi attimi prima era stato tranciato da una ditta impegnata nella manutenzione della pubblica illuminazione. Ma qualcosa è andato storto: il cavo non sarebbe stato messo in sicurezza e quindi ha "penzolato" per diversi metri, fino a colpire l'ignara donna. Ma poteva andare peggio, molto peggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.