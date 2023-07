Pestata dal branco per la (presunta) relazione con un uomo sposato

Un raid punitivo in piena regola contro una donna accusata di avere una relazione con un uomo sposato. A Torre del Greco (Napoli) una 43enne è stata pestata in strada. Vittime della violenza anche le figlie. Ad aggredirle un nutrito gruppo di persone che, pare, era arrivato da Ercolano.

Un video immortala il pestaggio ed è finito sul web. Come riporta NapoliToday, è anche stato segnalato da numerosi utenti al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che spiega: "Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di indagare e capire bene cosa sia accaduto in modo da poter individuare tutti i soggetti coinvolti in questa violenza. Le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili, non siamo nel Far West".

