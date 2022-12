Nasconde nelle cuciture di un jeans la droga per il figlio in carcere

Aveva accuratamente nascosto la droga per il figlio in carcere all’interno delle cuciture di un paio di jeans. La polizia penitenziaria però ha scoperto tutto e ha denunciato la donna di 57 anni in sedia a rotelle e la sua accompagnatrice. Nelle cuciture del pantalone sono stati trovati oltre 5 grammi di hashish: erano per il figlio di 22 anni che si trova nel reparto “Mari” del carcere Pagliarelli di Palermo.

I fatti risalgono a due giorni fa, racconta il giornalista Riccardo Campolo di PalermoToday, aggiungendo che una decina di giorni prima gli agenti avevano sequestrato un microcellulare che un detenuto stava utilizzando all’interno della propria cella. In vista delle festività natalizie, il corpo di polizia ha così deciso di intensificare i controlli potenziando la vigilanza all’interno e all’esterno della Casa circondariale.