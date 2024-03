Uccisi a fucilate mentre raccolgono arance: ergastolo ai due custodi

Ergastolo. E' stata confermata dai giudici della Corte di Appello di Catania la sentenza all'ergastolo per Giuseppe Sallemi, 45 anni e Luciano Giammellaro, 73 anni, i due custodi lentinesi, accusati del duplice omicidio di Massimiliano Casella, 47 anni, Agatino Saraniti, 19 anni e del tentato omicidio di Gregorio Signorelli, avvenuto nel febbraio del 2020 in un fondo agricolo in contrada Xirumi, a Lentini, in provincia di Siracusa.

Le indagini della polizia, coordinate dai magistrati, avevano permesso di ricostruire quanto avvenne: i tre catanesi si sarebbero diretti in un appezzamento di terreno per rubare delle arance. Scoperti, ci fu un alterco e gli imputati avrebbero esploso dei colpi di fucile che non hanno dato scampo a Saraniti e Casella. Si salvò per miracolo Signorelli, trasportato in ospedale a Catania. Proprio lui, interrogato dagli inquirenti, raccontò di essere rimasto vittima, insieme agli altri due catanesi, di una vera e propria spedizione punitiva.

La Corte d’Assise di Siracusa condannò i due all'ergastolo: Sallemi per il duplice omicidio e il tentato omicidio e Giammellaro per l'omicidio del giovanissimo Saraniti, detto da tutti 'u picciriddu'. Nel corso del processo c'è stato un colpo di scena, Sallemi ha addossato le responsabilità del duplice omicidio a Giammellaro e al figlio di quest'ultimo. A questa versione la giustizia italiana non ha creduto.