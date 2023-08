Entra nel lago e non riemerge: muore un uomo di 32 anni

Un uomo di 32 anni di origine peruviana è morto nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, inghiottito dalle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte alla frazione Onno di Oliveto Lario, in provincia di Como. L'uomo ero scomparso nelle acque.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane - che pare non sapesse nuotare - stava cercando refrigerio in acqua, in compagnia di alcuni suoi connazionali, fra cui il fratello e la compagna, quando è scivolato dal materassino con cui sembra stesse cercando di raggiungerne un altro alla deriva. L'uomo ha iniziato ad annaspare chiedendo aiuto, ma è poi scomparso in acqua. Vano il tentativo di salvataggio da parte di un altro bagnante.

Non vedendolo riemergere, sono subito scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco: in azione la squadra Lago sicuro, sul posto anche i sommozzatori e l'elicottero di Areu decollato da Como, oltre al personale medico del 118. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.

Una volta ritrovato, il 32enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e portato a riva, ma era già in condizioni molto critiche. Sulla spiaggia ci sono stati ripetuti tentativi per rianimarlo da parte dei soccorritori, entrati in azione in codice rosso. Ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: è morto annegato.

