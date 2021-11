Precipita nel vuoto mentre pulisce i vetri di casa: morto

Dramma a Trento. Un anziano è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un condominio in città. L'uomo stava pulendo i vetri di casa e avrebbe perso l'equilibrio.

Vani tutti i soccorsi. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata intorno alle 17. A ritrovare il corpo di Ernesto Zalla, 82 anni, erano stati altri inquilini dello stabile. Per l'uomo, professore in pensione, non c'è stato nulla da fare.