Scoppia la caldaia in una scuola elementare: 240 bambini evacuati

Paura oggi 14 settembre in una scuola primaria di Milano, per lo scoppio di una caldaia. Circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare.

L'allarme è scattato in via degli Anemoni intorno alle 9.30 quando, come spiega Massimiliano Melley su MilanoToday, è esplosa una delle tre caldaie dell'istituto. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti. Le squadre del 115 hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'edificio. Gli alunni non hanno fatto rientro in classe per consentire le procedure di messa in sicurezza.

