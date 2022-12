Esplode il teleriscaldamento, due feriti

Panico oggi, giovedì 22 dicembre, a Monza. Intorno alle 10 in via Donizetti si è sentito un forte boato, simile a un'esplosione. Dalle prime informazioni fornite dagli agenti della polizia locale intervenuti con i vigili del fuoco, si è trattato della rottura del teleriscaldamento.

Come spiega MonzaToday, il problema si è verificato a pochi passi dall'ospedale San Gerardo. Due persone sono rimaste ferite, investite dall'acqua bollente. Si tratta di un pedone e un ciclista, che fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

Il teleriscaldamento è un sistema che consiste nella distribuzione di acqua calda a più edifici, attraverso una rete che parte da una centrale di produzione per svilupparsi nel territorio dove viene impiegata per il riscaldamento delle abitazioni. La rete è costituita da una doppia tubazione: una per la distribuzione del calore alle famiglie; l’altra per il ritorno dell’acqua raffreddata alla centrale.